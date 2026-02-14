Es gibt nur eine WahrheitJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 108: Es gibt nur eine Wahrheit
23 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Um vor dem harten Spiel gegen die Shinryuji Naga noch einmal Kraft zu tanken, nehmen die Devil Bats an einem Dinner auf einem Kreuzfahrtschiff teil. Als sich Sena und seine Freunde jedoch zum Abendessen einfinden, müssen sie feststellen, dass bereits jemand anderes ihr Festmahl verzehrt hat ...
