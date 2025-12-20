Eyeshield 21
Folge 109: Maximales Fangtalent
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Monta und Ikkyu von den Shinryuji Naga stellen fest, dass sie Fans des gleichen Baseball-Teams sind. Die beiden freunden sich miteinander an, doch die Rivalität ihrer Mannschaften steht weiterhin zwischen ihnen. Um zu sehen, wer der bessere Fänger ist, veranstalten sie einen Wettbewerb, in dem sie ihre Fähigkeiten messen wollen.
