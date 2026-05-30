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Eyeshield 21

Blitz! Japan gegen Amerika

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24vom 30.05.2026
Blitz! Japan gegen Amerika

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Eyeshield 21

Folge 24: Blitz! Japan gegen Amerika

23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Das lang ersehnte Spiel zwischen den Devil Bats und den NASA Aliens geht endlich los. Wenn Sena und seine Kameraden nicht mit einem Vorsprung von zehn Punkten gewinnen, müssen sie Japan verlassen. Mit der Angriffstechnik "Blitz" wollen sie den starken Gegner bezwingen.

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