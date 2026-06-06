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Eyeshield 21

Holen wir Kerberos zurück

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 27vom 06.06.2026
Holen wir Kerberos zurück

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Eyeshield 21

Folge 27: Holen wir Kerberos zurück

23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Die Football-Mannschaft der Deimon-Oberschule befindet sich auf einem Flug nach Houston, um dort ihr Trainingslager anzutreten. Im Flieger kommt es zu einer Verwechslung zwischen Kerberos und einem Stofftier, so dass Yoichis Hund verloren geht. Sena und die anderen versuchen nun fieberhaft, den zornigen Vierbeiner wiederzufinden.

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