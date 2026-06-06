Die Heimat des American FootballJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 28: Die Heimat des American Football
23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Die Devil Bats versuchen, sich in Amerika einzuleben. Auf dem Weg zum Supermarkt geraten Sena und Monta jedoch mitten in einen Überfall und verlieren die Orientierung. Schließlich gelangen sie an ein Football-Feld, auf dem gerade ein Match ausgetragen wird. Da es einer Mannschaft an Spielern mangelt, werden die beiden Japaner eingesetzt.
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