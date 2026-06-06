Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Die Heimat des American Football

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 28vom 06.06.2026
Die Heimat des American Football

Die Heimat des American FootballJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 28: Die Heimat des American Football

23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Die Devil Bats versuchen, sich in Amerika einzuleben. Auf dem Weg zum Supermarkt geraten Sena und Monta jedoch mitten in einen Überfall und verlieren die Orientierung. Schließlich gelangen sie an ein Football-Feld, auf dem gerade ein Match ausgetragen wird. Da es einer Mannschaft an Spielern mangelt, werden die beiden Japaner eingesetzt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen