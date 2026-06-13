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Eyeshield 21

Dream-Team - Die Devil Gunmans

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 29vom 13.06.2026
Dream-Team - Die Devil Gunmans

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Eyeshield 21

Folge 29: Dream-Team - Die Devil Gunmans

23 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Sena, Mamori und Monta genießen ihre freie Zeit am Strand, bevor sie sich mit Yoichi und dem Rest der Mannschaft treffen müssen. Als sie auf Kid und den Trainer der Wild Gunmen stoßen, nehmen sie spontan zu fünft an einem Football-Turnier teil. Doch vor Mamori kann Sena nicht seine gewohnte Leistung zeigen, da er sonst seine Identität als Eyeshield enthüllen würde ...

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