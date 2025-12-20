Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Devil Bats verbringen die letzten zwei Tage in Amerika auf der Ranch der Wild Gunmen. Der neue Trainer soll die Mannschaft möglichst gut auf das Herbstturnier vorbereiten, doch dafür bleiben nur noch 40 Tage Zeit. Gemeinsam treten alle den Höllenmarsch an, um ihre Chancen zu verbessern.

