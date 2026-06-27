Die Nacht vor dem SpielJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 40: Die Nacht vor dem Spiel
23 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Das erste Spiel der Herbstsaison steht kurz bevor. Sena und seine Freunde trainieren extra hart, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Einen Tag vor dem lang ersehnten Match erfahren die Spieler, dass sie gewinnen müssen, um nicht aus dem Turnier auszuscheiden. Ryokan wird daraufhin von großen Selbstzweifeln geplagt und versteckt sich zu Hause.
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