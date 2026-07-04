Eyeshield 21
Folge 41: Ein Ass auf Abwegen
23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Die Devil Bats müssen sich im Match gegen Amino beweisen. Die gegnerische Mannschaft nutzt wissenschaftliche Methoden, um die Leistung ihrer Spieler zu verbessern. Als plötzlich auch noch Sena auf Abwege gerät und nicht an der Partie teilnehmen kann, müssen seine Teamkameraden zeigen, was sie im Höllenmarsch gelernt haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick