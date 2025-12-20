Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Die legendäre 60-Yards-Magnum

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 43vom 20.12.2025
Die legendäre 60-Yards-Magnum

Die legendäre 60-Yards-MagnumJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 43: Die legendäre 60-Yards-Magnum

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Sena und seine Teamkameraden sehen sich das Match der Bando Spiders an und beobachten deren legendären Kicker Koutarou Sasaki in Aktion. Die Tatsache, dass sie selbst keinen Spieler auf dieser Position im Kader haben, könnte zu einem Nachteil werden. Die Devil Bats überlegen deshalb, ob sie Musashi zurückholen, der einst Teil der Mannschaft war.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen