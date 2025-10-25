Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 45vom 25.10.2025
Folge 45: Der versiegelte Geist

23 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Die Devil Bats erhalten zahlreiche Briefe von ihren Fans - die meisten davon sind allerdings für Eyeshield. Das Interesse an der Mannschaft der Deimon-Oberschule ist derart gestiegen, dass selbst beim Training neugierige Zuschauer anwesend sind. Um zu verhindern, dass ihre Gegner vorab Informationen über die Taktik und Spielweise des Teams erhalten, verbietet Yoichi Sena, seine neueste Technik einzusetzen.

