Eyeshield 21
Folge 46: Ghost gegen Spear
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Sena, Monta und Komusubi nehmen am Probespiel der Shuei Elephants gegen die Samurai Warriors teil. Shin und Otawara, die zunächst nur zuschauen, werden schließlich auch noch eingewechselt. So können sich Shin und Sena erneut auf dem Platz gegeneinander beweisen. Der Starspieler der White Knights ist jedoch enttäuscht, dass Eyeshield seine neue Technik nicht anwenden möchte ...
