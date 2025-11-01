Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Staffel 1Folge 46vom 01.11.2025
Folge 46: Ghost gegen Spear

23 Min.Ab 12

Sena, Monta und Komusubi nehmen am Probespiel der Shuei Elephants gegen die Samurai Warriors teil. Shin und Otawara, die zunächst nur zuschauen, werden schließlich auch noch eingewechselt. So können sich Shin und Sena erneut auf dem Platz gegeneinander beweisen. Der Starspieler der White Knights ist jedoch enttäuscht, dass Eyeshield seine neue Technik nicht anwenden möchte ...

