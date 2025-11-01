Die kultivierte Seele eines LinemanJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 49: Die kultivierte Seele eines Lineman
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Die Hashiratani Deers könnten die nächsten Gegner der Devil Bats sein. Deshalb sehen sich Sena und seine Kameraden ein Spiel der Mannschaft an, um sich bestmöglich vorzubereiten. Doch wider Erwarten verlieren die Deers die Partie gegen die Kyoshin Poseidons.
