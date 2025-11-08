Neuer Mut, standhaft zu bleibenJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 50: Neuer Mut, standhaft zu bleiben
23 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Nachdem die Kyoshin Poseidons überraschend als Sieger aus ihrem Match hervorgegangen sind, will Yoichi alles über die Gegner wissen. Sena erfährt währenddessen die Wahrheit über den echten Eyeshield, der als Austauschschüler an einer amerikanischen Universität Football gespielt hat.
