Vorsicht! Die teuflischen ChameleonsJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 51: Vorsicht! Die teuflischen Chameleons
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Uniformen der Zokugaku Chameleons werden nachts in deren Umkleidekabine zerstört. Eyeshield wird dafür verantwortlich gemacht, doch Sena weist jegliche Schuld von sich. Da die gegnerischen Spieler auf Rache aus sind, fahren sie zur Deimon-Oberschule, um Eyeshield zur Rechenschaft zu ziehen ...
