Eyeshield 21

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 53vom 20.12.2025
Folge 53: Skorpione des Schreckens

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Im Achtelfinale treffen die Devil Bats auf die Dokubari Scorpions. Die Gegner enthüllen bereits früh ihre Taktik: Sie wollen Eyeshield und Yoichi ausschalten, um das Team zu schwächen. Zu diesem Zweck setzen sie alles daran, die Spieler der Deimon-Oberschule noch vor dem Match zu verletzen.

ProSieben MAXX
