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Eyeshield 21

Die Mauer der Ungleichheit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 55vom 25.07.2026
Die Mauer der Ungleichheit

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Eyeshield 21

Folge 55: Die Mauer der Ungleichheit

23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Die Devil Bats können die Dokubari Scorpions besiegen und ziehen ins Viertelfinale ein. In der nächsten Runde müssen sie sich gegen die Kyoshin Poseidons beweisen. Sena, Monta und Daikichi treffen auf zwei der Gegenspieler, die sich über die Größe des Deimon-Kaders lustig machen. Daikichi ergreift daraufhin die Flucht.

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