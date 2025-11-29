Der schauderhafte Mobby Dick AnchorJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 62: Der schauderhafte Mobby Dick Anchor
23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Es bleiben nur noch sieben Minuten im Spiel gegen die Kyoshin Poseidons übrig. Die Gegner nutzen eine letzte Geheimtechnik, um die Devil Bats zu besiegen. Doch Yoichi entdeckt sofort eine Schwachstelle in der neuen Formation. Nun muss Sena nur noch an Shun vorbeikommen ...
