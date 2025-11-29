Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das teuflische Sportfest der Deimon-Oberschule

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 65vom 29.11.2025
Folge 65: Das teuflische Sportfest der Deimon-Oberschule

23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

An der Deimon-Oberschule findet das traditionelle Sportfest statt. Die Mitglieder der Devil Bats landen in zwei unterschiedlichen Teams und müssen in Disziplinen wie Tauziehen und Staffellauf gegeneinander antreten. Mamori, Yoichi und Manabu sind fest entschlossen, den Rest der Mannschaft zu besiegen.

