Eyeshield 21

Sena ist ein Sprinter

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 66vom 06.12.2025
Sena ist ein Sprinter

Eyeshield 21

Folge 66: Sena ist ein Sprinter

23 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Es bleiben nur noch fünf Tage bis zum nächsten Spiel der Devil Bats. Die Konkurrenz ist sehr stark, weshalb Sena und seine Kameraden noch mehr trainieren müssen. Tetsuo hat keine Zeit für die Vorbereitung, da er sich auf seinen Leichtathletik-Club konzentrieren muss. Da dort ein Mitglied verletzt ist, springt Sena für den Staffellauf ein.

