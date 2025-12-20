Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 86vom 10.01.2026
Folge 86: Die Umarmung der Spinne

23 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Das spannende Match zwischen den Bando Spiders und den Deimon Devil Bats nähert sich dem Ende: Es bleiben nur noch vier Minuten Spielzeit übrig, und die Spiders liegen in Führung. Sena kann einen weiteren Touchdown erzielen und den Spielstand ausgleichen. Doch wer wird als Sieger aus der Partie hervorgehen?

