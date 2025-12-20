Mit Kampf zum HöllenaufstiegJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 91: Mit Kampf zum Höllenaufstieg
23 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Sena, Monta und Suzuna kommen zufällig an einem Wrestling-Studio vorbei und treffen dort auf Homer, den Quarterback aus Panthers Team. Er erklärt den dreien, dass er nun als Wrestler durchstarten möchte. Sena beschließt, mit den Kämpfern zu trainieren, um seine Fähigkeiten zu verbessern.
