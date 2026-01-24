Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Nach dem Blizzard kommt die Sonne

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 95vom 24.01.2026
Nach dem Blizzard kommt die Sonne

Nach dem Blizzard kommt die SonneJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 95: Nach dem Blizzard kommt die Sonne

23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Sena wurde von seinem Gegenspieler so hart attackiert, dass er bewusstlos ist. Durch seinen Ausfall schaffen es die Northern Light Blizzards, einige Punkte gutzumachen und in Führung zu gehen. Die Devil Bats geben ihr Bestes, dem Gegner standzuhalten, und kämpfen weiter, bis Sena wieder einsatzbereit ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen