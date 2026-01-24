Nach dem Blizzard kommt die SonneJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 95: Nach dem Blizzard kommt die Sonne
23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Sena wurde von seinem Gegenspieler so hart attackiert, dass er bewusstlos ist. Durch seinen Ausfall schaffen es die Northern Light Blizzards, einige Punkte gutzumachen und in Führung zu gehen. Die Devil Bats geben ihr Bestes, dem Gegner standzuhalten, und kämpfen weiter, bis Sena wieder einsatzbereit ist ...
