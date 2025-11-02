Falco
Folge 1: Das Erwachen
55 Min.Ab 12
Alexandre Falco lebt einen Traum: Er hat die wunderschöne Carole geheiratet, hat eine entzückende Tochter und ist angesehener Ermittler. Als an einem Sonntagmorgen im Mai 1991 sein Telefon klingelt und er zu einem Einsatz gerufen wird, verändert sich sein Leben für immer. Ein Schuss wird ihn für 22 Jahre ins Koma versetzen. Als er erwacht, ist von seinem alten Leben nichts mehr übrig ...
