Falco
Folge 2: Ein neuer Anfang
51 Min.Ab 12
Falcos ehemaliger Chef Ménard ermöglicht ihm wieder, als Ermittler zu arbeiten. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er in ständigem Kontakt mit einer Psychologin bleibt. Von seiner Rückkehr in den Dienst gänzlich unbeeindruckt ist sein neuer Partner, dem er zugeteilt wird: Romain Chevalier. Die beiden Polizisten sind in Charakter und Ermittlungsführung große Gegensätze. Können sie als Team zusammenarbeiten, um ihren ersten Mordfall gemeinsam zu lösen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick