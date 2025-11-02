Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seven.One Studios InternationalStaffel 1Folge 4
48 Min.Ab 12

Die junge Frau Julie Fromanger wird tot aufgefunden, sie ist mit Zyanid vergiftet worden. Als das Team um Falco die Ermittlungen aufnimmt, tauchen zwei weitere Opfer auf, die unter denselben Umständen umgekommen sind. Alle Frauen haben an einer Single-Party teilgenommen, alle sind an einer Zyanid-Vergiftung gestorben. Haben es die Ermittler mit einem Serienmörder zu tun?

