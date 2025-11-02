Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seven.One Studios InternationalStaffel 1Folge 5
Folge 5: Rotkäppchen

50 Min.Ab 12

Eine 18-Jährige, die wie Rotkäppchen gekleidet ist, wird leblos in einem Park entdeckt und umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die erste Spur führt die Ermittler zu einer Kostümparty, wo die junge Frau mit einem Wolf gesehen wurde. Doch keiner der Partygäste kennt ihn. Falco und Chevalier wollen das im Koma liegende Opfer besuchen, doch der Ermittler erlebt immer wieder Flashbacks und seine Erinnerungen holen ihn wieder und wieder ein ...

Seven.One Studios International
