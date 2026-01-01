Vor TV
Familie Undercover
1 StaffelAb 12
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Familie Undercover
Nach einem Schlag gegen die ukrainische Mafia schweben Top-Ermittler Tom Schmitz und seine Kinder in Lebensgefahr. Er muss ins Zeugenschutzprogramm und als einfacher Polizeikommissar in der Provinz anheuern - im Schlepptau seine pubertierenden Kinder Aletta und Erik. Die Teenies wohnten bisher in Hamburg bei ihrer Mutter und sollen nun alle Verbindungen zu ihrem "alten" Leben abbrechen - kein Internet, kein Handy, Auffallen verboten. Tom hat alle Hände voll zu tun.