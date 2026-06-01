Familie Schmitz lernt lügenJetzt ohne Werbung streamen
Familie Undercover
Folge 1: Familie Schmitz lernt lügen
45 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Im Job muss Tom notgedrungen tiefstapeln und sich seiner neuen Vorgesetzten Lisa unterordnen. Doch als eine Unschuldige als Mord-Tatverdächtige festgenommen wird, kann Tom nicht untätig im Hintergrund bleiben. In den vier Wänden ihres neuen Zuhauses ist die Situation noch brisanter: Tom, der zum ersten Mal seit Jahren wieder mit seinen Kindern unter einem Dach lebt, erkennt, dass Sohn Erik und Tochter Aletta ein akutes Sicherheitsrisiko sind.
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