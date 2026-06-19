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Familie Schmitz hat Hausarrest

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 19.06.2026
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Folge 2: Familie Schmitz hat Hausarrest

45 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6

Top-Ermittler Tom Schmitz backt kleine Brötchen: In Niederkleusdorf, Sauerland, muss er mit seiner Vorgesetzten Lisa einen Scheunenbrand ohne Leiche untersuchen. Weil seine Kinder ihre Zeugenschutzlegende nicht beherrschen, hat Tom Aletta und Erik vorläufig Hausarrest erteilt. Die Vorsichtsmaßnahme geht leider nach hinten los: die Geschwister fallen nun erst recht der neugierigsten Nachbarin des Landkreises, Witwe Köppel, auf.

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