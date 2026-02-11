Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 15vom 11.02.2026
21 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Durch Zufall findet Peter ein vermisstes Kind. Er wird von der Stadt dafür geehrt, und Joe fühlt sich so inspiriert davon, dass er auf der Stelle seinen Job kündigt, sich von seiner Frau trennt und auszieht. Mit Peter, Cleveland und Quagmire bricht er zu den Niagara-Fällen auf ...

