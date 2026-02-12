Zum Inhalt springenBarrierefrei
Family Guy

Wer einmal beißt

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 16vom 12.02.2026
Folge 16: Wer einmal beißt

21 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Der hohe Alkoholkonsum hat Brian krank gemacht. Als Pete versucht, ihm Medizin zu verabreichen, passiert es: Brian beißt zu. Weil er sich von nun an sehr aggressiv verhält, schicken die Griffins ihn in die Hundeschule ... Chris findet indes einen neuen Freund, doch bald zweifelt er an dessen Absichten.

