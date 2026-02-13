Peters neue FreundinnenJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 17: Peters neue Freundinnen
21 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Nachdem Peter im Fernsehen einen Roast entdeckt hat, bei dem sich Kollegen und Freunde über einen Prominenten lustig machen, ermuntert er seine Bekannten dazu, bei einem Roast auch über ihn herzuziehen. Wie derbe die Reden ausfallen überrascht ihn jedoch. Beleidigt macht er sich auf die Suche nach neuen Freunden und findet bald bei drei Frauen Anschluss. Doch die Sache geht nach hinten los ...
Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
