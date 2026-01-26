Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 2vom 26.01.2026
21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Weil die Suche nach dem gestohlenen Auto der Griffins noch nicht erfolgreich war, bleibt die Familie weiter bei den Simpsons. Alle kommen super miteinander aus. Doch dann geraten Peter und Homer in Streit über eine Frage, bei der für beide der Spaß aufhört: Welches Bier ist besser, Pawtucket Patriot Ale oder Duff?

ProSieben MAXX
