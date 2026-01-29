Zum Inhalt springenBarrierefrei
Family Guy

Zahn um Zahn

Staffel 14Folge 5vom 29.01.2026
Zahn um Zahn

Family Guy

Folge 5: Zahn um Zahn

21 Min.Ab 12

Brian findet ein Stück Seil, auf dem er ununterbrochen herumkaut. Peter ist total neidisch, und nur wenig später entbrennt zwischen den beiden ein heftiger Streit, bei dem Brian alle Zähne verliert. Nachdem er ein neues Gebiss eingesetzt bekommt, verfügt er über ein so strahlendes Lächeln, dass ihm alle Welt zu Füßen liegt. Kurzerhand startet er eine Karriere als erfolgreicher Immobilienmakler. Als Brian ein schwer verkäufliches Objekt Quagmire andreht, hat das fatale Folgen ...

