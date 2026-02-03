Stewie, Chris und Brians verrückte Reise durch die ZeitJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 8: Stewie, Chris und Brians verrückte Reise durch die Zeit
21 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 16
Chris hat Probleme in der Schule: Er muss unbedingt die Geschichtsprüfung am nächsten Tag bestehen, sonst wird er nicht versetzt. Stewie und Brian beschließen, dem nicht allzu hellen Kopf eine spezielle Lektion zu erteilen. Kurzerhand reisen sie mit Stewies Zeitmaschine zu verschiedenen wichtigen historischen Ereignissen. Doch im London des Jahres 1912 kommt es zu einem Streit, und Chris versucht seinen Begleitern zu entkommen - auf der Titanic ...
Family Guy
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
