Family Guy

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 9vom 04.02.2026
Folge 9: Unser Trottel Brian

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Meg steht der Eignungstest fürs College bevor, doch sie macht sich Sorgen nicht gut genug zu sein. In ihrer Verzweiflung bittet sie den superschlauen Brian an ihrer Stelle den Test zu schreiben. Doch zum Entsetzen aller liefert er das schlechteste Ergebnis ab. Schlimmer noch: Der sonst so kluge Hund scheint immer mehr zu verblöden. Der Arzt stellt fest, dass er einen Hirntumor hat. Statt sich operieren zu lassen, gibt er sich mit Peter seinem Leben als Volltrottel hin.

ProSieben MAXX
