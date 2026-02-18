Family Guy
Folge 1: Das Kochduell
21 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Quagmire hat ein Talent, von dem seine Freunde bis jetzt noch überhaupt nichts wussten: Er kann unglaublich gut kochen. Sie raten ihm dazu, sich als Fernsehkoch zu bewerben. Als Peter mit ihm zu einem Casting geht, wird dieser als Sidekick entdeckt und so gibt es eine Show, in der die beiden dauerhaft zusammenarbeiten. Das treibt Quagmire beinahe an die Grenzen seines Verstandes und sorgt für Streit am Set. Unterdessen bringen Tabletten Stewies und Brians Leben durcheinander.
