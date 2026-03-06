Eine App kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 13: Eine App kommt selten allein
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Peters neues Smartphone und vor allem die Apps darauf werden zu seinem neuen Hobby. Als es ihm bei seinen wilden Fuchteleien ins Wasser fällt, schenkt er das kaputt geglaubte Handy seinem Sohn Chris. Dieser schafft es, das Handy zu reparieren und benutzt es anschließend, um einer Mitschülerin, auf die er steht, ein Foto von seinem Penis zu schicken. So kommt es zu einer Registrierung als Sexualstraftäter. Chris sieht nur noch einen Ausweg: chemische Kastration ...
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
