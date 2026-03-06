Zum Inhalt springenBarrierefrei
Family Guy

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 13vom 06.03.2026
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Peters neues Smartphone und vor allem die Apps darauf werden zu seinem neuen Hobby. Als es ihm bei seinen wilden Fuchteleien ins Wasser fällt, schenkt er das kaputt geglaubte Handy seinem Sohn Chris. Dieser schafft es, das Handy zu reparieren und benutzt es anschließend, um einer Mitschülerin, auf die er steht, ein Foto von seinem Penis zu schicken. So kommt es zu einer Registrierung als Sexualstraftäter. Chris sieht nur noch einen Ausweg: chemische Kastration ...

