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Family Guy

König Chris

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 19vom 13.03.2026
König Chris

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Folge 19: König Chris

21 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Chris möchte Schulball-König werden, um so an Beliebtheit zu gewinnen. Erstaunlicherweise wird er sogar gewählt. Brian und Stewie sind sich allerdings sicher, dass böse Absichten dahinterstecken und versuchen diese aufzudecken. Es stellt sich jedoch heraus, dass das nicht der Grund für die zahlreichen Stimmen war. Unterdessen fühlt sich Cleveland von Peter und Joe schlecht behandelt und freundet sich daher mit Jerome an. Schaffen die drei es, ihre Freundschaft zu retten?

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