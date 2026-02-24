Family Guy
Folge 5: Peter, Chris und Brian
21 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Als Peter ein Video von sich findet, glaubt er, im Leben versagt zu haben. In dem Video spricht der junge Peter darüber, dass er hofft, als Erwachsener kein Loser zu sein. In der Hoffnung, dass es seinem Sohn Chris nicht genauso ergehen wird, setzt Peter alles daran, Chris zu einem intelligenten und kultivierten jungen Mann zu machen. Das hat allerdings Konsequenzen - nicht nur für seine Beziehung zu seinem Vater Peter, sondern auch für Brian ...
Family Guy
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
