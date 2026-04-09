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Family Guy

Ihr Tinderlein kommet

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 14vom 09.04.2026
Ihr Tinderlein kommet

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Folge 14: Ihr Tinderlein kommet

21 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Stewie klagt über starke Rückenschmerzen. Als Lois mit ihm zum Arzt geht, stellt dieser eine Skoliose bei ihm fest und verpasst ihm ein Korsett. Damit erregt Stewie überall so viel Mitleid, dass er stets bevorzugt behandelt wird und das Korsett auch nach seiner Genesung nicht mehr ablegen will. Quagmire dagegen entdeckt die App Tinder für sich und trifft sich jede Nacht mit einer anderen Frau. Als daraus eine richtige Sucht wird, sind seine Freunde besorgt.

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