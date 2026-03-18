Family Guy
Folge 2: Buchmacher des Jahres
21 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Das jahrelange Onanieren hat sich für Chris richtig ausgezahlt - dank seines starken rechten Armes wird er beim Baseball als Pitcher eingesetzt und gewinnt bald schon jedes Spiel. Ein gefundenes Fressen für Peter, denn er nimmt das als Anlass, um mit Sportwetten richtig viel Geld zu verdienen. Derweil gründen Stewie, Brian und Frank Sinatra junior ein italienisches Restaurant. Doch der anfängliche Erfolg währt nicht lange ...
Weitere Folgen in Staffel 16
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Family Guy
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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