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Family Guy

Buchmacher des Jahres

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 2vom 18.03.2026
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Folge 2: Buchmacher des Jahres

21 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Das jahrelange Onanieren hat sich für Chris richtig ausgezahlt - dank seines starken rechten Armes wird er beim Baseball als Pitcher eingesetzt und gewinnt bald schon jedes Spiel. Ein gefundenes Fressen für Peter, denn er nimmt das als Anlass, um mit Sportwetten richtig viel Geld zu verdienen. Derweil gründen Stewie, Brian und Frank Sinatra junior ein italienisches Restaurant. Doch der anfängliche Erfolg währt nicht lange ...

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