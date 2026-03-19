Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Family Guy

American Gigg-Olo

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 3vom 19.03.2026
American Gigg-Olo

American Gigg-OloJetzt kostenlos streamen

Family Guy

Folge 3: American Gigg-Olo

21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Aufgrund eines Pilotenstreiks hat Quagmire keine Arbeit mehr. Da kommt ihm gerade ein Junggesellinnenabschied zugute, wo er dank seiner Piloten-Uniform für einen Stripper gehalten wird. Seine neue Tätigkeit als Gigolo gefällt ihm so gut, dass Peter innerhalb von kürzester Zeit sein Zuhälter wird und die Geschäfte für ihn übernimmt. Derweil ist Brian verzweifelt, weil er nicht mehr krankenversichert ist. Dumm, dass er ausgerechnet jetzt eine Leistenbruch-Operation benötigt ...

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Family Guy
ProSieben MAXX
Family Guy

Family Guy

Alle 3 Staffeln und Folgen