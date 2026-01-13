Zum Inhalt springenBarrierefrei
Family Guy

Lebe, lache, liebe

Staffel 24Folge 2vom 13.01.2026
Lebe, lache, liebe

Family Guy

Folge 2: Lebe, lache, liebe

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Für Peter bricht eine Welt zusammen, als er herausfindet, dass Joe ihn nie lustig gefunden hat. Diese Tatsache möchte er unbedingt ändern und nimmt sich vor, seinen Freund zum Lachen zu bringen. Währenddessen begleitet Lois Meg und Chris auf einen Schulausflug. Als sie erfährt, dass Rektor Shepherd einer verflossenen Liebe nachtrauert, beschließt sie, das ehemalige Paar wieder zu verkuppeln.

Family Guy
ProSieben MAXX
Family Guy

Family Guy

