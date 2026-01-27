Family Guy
Folge 4: Lois C.K.
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Lois freut sich auf einen Konzertabend mit ihren Freundinnen. Da Peter jedoch zu spät nach Hause kommt, verpasst sie die Show. Die Frauen ziehen weiter in eine Bar, in der zufällig ein Stand-up-Comedy-Abend stattfindet. Lois geht kurzerhand auf die Bühne und lässt ihrem Frust über Peter freien Lauf - mit durchschlagendem Erfolg.
Family Guy
Genre:Animation, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
