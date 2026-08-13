Der dicke Mann und das MeerJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 10: Der dicke Mann und das Meer
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Peter beschließt, Fischer zu werden, und ersteigert bei einer Auktion ein Boot - für 50.000 Dollar! Um es bezahlen zu können, nimmt er einen Kredit auf. Bald aber ist Peter nicht mehr in der Lage, seine Raten abzuzahlen, und die Bank verkauft kurzerhand sein Haus. Damit er sein Heim zurückkaufen kann, will Peter einen riesigen Mörderfisch erlegen, auf den ein Preisgeld ausgesetzt ist ...
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Family Guy
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
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