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Family Guy

Und den Größten hat ...

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 06.08.2026
Und den Größten hat ...

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Family Guy

Folge 5: Und den Größten hat ...

22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Meg ist als Fahnenschwenkerin bei der Footballmannschaft aufgenommen worden. Die anderen Cheerleader können sie jedoch nicht leiden und ärgern sie, wo sie nur können. Als Lois ihr anbietet, sich zu rächen, kann sie sich trotzdem nicht dazu entschließen ... Mit Schrecken stellt Peter fest, dass sein Sohn Chris einen viel größeren Penis hat als er. Zutiefst deprimiert setzt er alles daran, dies zu verbergen - allerdings ohne Erfolg.

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