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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Das erste gemeinsame Haus

sixxStaffel 1Folge 2vom 13.07.2026
Das erste gemeinsame Haus

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 2: Das erste gemeinsame Haus

41 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Ashley und Lucas beziehen bald ihr erstes eigenes Landhaus. Doch zuvor holt sich das Paar professionelle Hilfe bei Billy und Carolyn, um das Anwesen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die beiden legen sich bei der Umsetzung ihres neuen Projektes mächtig ins Zeug und planen ein modernes Design, das noch dazu jede Menge Platz für eine junge Familie bietet.

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