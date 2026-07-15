Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Eine Küche für 24 Gäste

sixxStaffel 1Folge 5vom 15.07.2026
Eine Küche für 24 Gäste

Eine Küche für 24 GästeJetzt kostenlos streamen

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 5: Eine Küche für 24 Gäste

42 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6

Chris und Lauren leben in einem Landhaus, das bereits in die Jahre gekommen ist und eine Renovierung gebrauchen könnte. Sie bitten deshalb Carolyn und Billy um Hilfe, die ihrem neuen Zuhause einen modernen Look verpassen sollen. Neben jeder Menge Platz und Stauraum für ihre kleine Familie wünscht sich vor allem Lauren eine funktionale Küche, in der sie Gäste und Kunden empfangen und bekochen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
sixx
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Alle 3 Staffeln und Folgen