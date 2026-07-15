Eine Küche für 24 GästeJetzt kostenlos streamen
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 5: Eine Küche für 24 Gäste
42 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Chris und Lauren leben in einem Landhaus, das bereits in die Jahre gekommen ist und eine Renovierung gebrauchen könnte. Sie bitten deshalb Carolyn und Billy um Hilfe, die ihrem neuen Zuhause einen modernen Look verpassen sollen. Neben jeder Menge Platz und Stauraum für ihre kleine Familie wünscht sich vor allem Lauren eine funktionale Küche, in der sie Gäste und Kunden empfangen und bekochen kann.
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